Воронеж, , 10:39 — REGNUM

Два человека погибли от отравления грибами в Воронежской области, десять, в том числе маленький мальчик, — в тяжелом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения по данным на период с 29 июля по 7 августа.

Всего за минувшую неделю в центр острых отравлений областной больницы №1 с диагнозом «отравление грибами» госпитализировали 31 человека. Большинство неудачливых грибников — 23 человека — жители Воронежа, ещё восемь пострадавших — из районов области. Двух женщин спасти не удалось. Сейчас в медучреждениях продолжают лечение 19 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. В реанимации областной детской больницы №1 врачи борются за жизнь мальчика девяти лет.

Как констатируют медики, у всех отравившихся клиническая картина схожа с симптомами действия на организм токсинов бледной поганки. Специалисты напоминают: нельзя собирать грибы, в съедобности которых не уверены, нельзя кормить маленьких детей никакими грибами.