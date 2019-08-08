Антананариву, , 10:43 — REGNUM

Тело британской девушки, погибшей после падения с самолета при загадочных обстоятельствах, было обнаружено на Мадагаскаре, передает CNN Africa со ссылкой на информацию, подтвержденную властями страны.

В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку. Известно, что 19 июля 19-летняя студентка Кембриджского университета упала с небольшого самолета в отдаленном регионе Мадагаскара Анжаджави.

Полковник полиции Ди Ла Паи Ралаиваунари заявил журналистам в среду, 7 августа, что ее тело было найдено местными жителями и передано сотрудникам служб безопасности во вторник, 6 августа.

Министерство иностранных дел Британии в своем заявлении в среду, 7 августа, подтвердило, что погибшая девушка являлась гражданкой Великобритании.

«Мы сотрудничаем с правительством Мадагаскара, полицией и авиационными властями после сообщений о смерти гражданки Великобритании. Наши сотрудники предложили поддержку ее семье», — говорится в заявлении.