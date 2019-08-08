Хабаровск, , 10:41 — REGNUM

Старушка пошла за грибами и пропала, её поиски привели спасателей к медвежьей берлоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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83-летняя жительница посёлка Сита в Хабаровском крае пошла в лес за грибами и к установленному сроку не вернулась. На её поиски поднялись добровольцы и волонтёры, которые встретили в лесу медвежью лёжку, дальше идти побоялись. Решив, что старушка может быть там, волонтёры вернулись к этому месту с сотрудниками полиции и вооруженными охотниками. Старушка была найдена неподалёку от берлоги в трясине, которая практически поглотила её. Как оказалось, медведь к старушке своего внимания уделить не успел. Пожилая женщина была отправлена в медучреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке происходит настоящее нашествие медведей на кладбище города Елизово. Медведи раскапывают могилы. На медведей выставлялись засады, в результате чего был убит крупный хищник, это уже четвертый медведь — могилокопатель за последнее время.