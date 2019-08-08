Красноярск, , 10:32 — REGNUM

Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае, Иркутской области (СФО) и Якутии (ДФО) 8 августа региональные базы авиалесоохраны планируют задействовать до 43 самолётов и вертолётов, арендованных у местных авиакомпаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, тушить пожары помогают воздушные суда МЧС и Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки 7 августа в указанных регионах лесопожарные службы и привлеченные лица потушили 16 пожаров на площади более 12,6 тыс. га, локализовано 33 пожара на площади более 26,5 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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