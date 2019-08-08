Хабаровск, , 10:38 — REGNUM

Минпросвещения и МЧС проработают меры по усилению противопожарной безопасности в школах Хабаровского края. Такое поручение по итогам совещания по социально-экономическому развитию ДФО дал глава российского правительства Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Премьер подчеркнул, что сорвать начало учебного года в Хабаровском крае нельзя. Поэтому о результатах ведомства должны доложить до 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере в горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае случился пожар. 20 из 26 палаток сгорели. Четверо детей погибли.