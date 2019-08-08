Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM

Трое злоумышленников украли банкомат с территории популярного санатория в городе Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга). Воры распотрошили банкомат на пляже Финского залива, похитив более 4 млн рублей. Преступное трио задержано полицейскими, часть похищенного изъята.

Банкомат был украден в ночь на 6 августа. Его вывезли на 500 метров от санатория и вскрыли, забрав 4 млн 159 тыс. рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, занимающейся хищениями денежных средств из банкоматов и платежных терминалов: мужчины в возрасте 35, 36 и 40 лет», — сообщили 8 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В ходе обысков у задержанных изъято 2 млн 657 тыс. рублей, средства связи, металлическая тележка, на которой вывозили похищенный банкомат, а также воровской инструмент: две фомки, три монтировки, два молотка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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