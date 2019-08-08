Сургут, Югра, , 10:27 — REGNUM

В Югре представят к награде погибшего при задержании преступника в Сургуте сержанта полиции Ильмира Ханова, а также раненного в схватке его напарника Александра Царегородцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по ХМАО.

Напомним, поздно вечером 1 августа 2019 года жильцы дома на улице Пушкина в Сургуте, напуганные неадекватным поведением соседа, вызвали полицию. На сигнал откликнулись сотрудники патрульно-постовой службы 24-летний Ильмир Ханов и 27-летний Александр Царегородцев.

На месте происшествия они пытались усмирить неадекватного дебошира, 37-летнего сотрудника МЧС Филиппа И. Злоумышленник накинулся на полицейских с ножом. Ильмир Ханов получил ранение, отводя руку преступника с оружием от напарника. Дебошира пришлось ликвидировать сотрудникам Росгвардии, подоспевшим на вызов.

Семья погибшего Ильмира Ханова проживает в Башкирии, где с почестями похоронили погибшего сержанта. Его близкие родственники получат компенсацию в размере трёх миллионов рублей, ежемесячную пенсию и льготы при оплате услуг ЖКХ, сообщают в ОМВД по Сургуту.

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