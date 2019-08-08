Иркутск, , 10:19 — REGNUM

По состоянию на 8 августа в Сибири действует 275 очагов лесных пожаров на площади более 1,5 млн га, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Борьба с лесными пожарами 38.mchs.gov.ru

Отмечается, что 103 пожара находятся на обслуживаемой территории, 172 — вне зоны обслуживания. При этом наиболее сложная ситуация отмечается в Иркутской области и Красноярском крае.

Так, в Приангарье действует 136 пожаров, 60 из них в зоне обслуживание, 76 — в авиационной зоне и зоне контроля. В Красноярском крае действуют 136 лесных пожаров, 44 из которых в зоне обслуживания, 96 — в авиационной зоне и зоне контроля.

Всего в тушении и обслуживании лесных пожаров в регионах участвуют 2,9 тыс. человек, 396 единиц техники, в том числе самолеты Б-200, Ил-76 и вертолета Ми-8 и Ми-26.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД провести проверки и выявить случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Премьер-министр полагает, что лес могли поджечь для сокрытия незаконной заготовки древесины. Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября.

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