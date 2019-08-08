Псков, , 10:13 — REGNUM

В связи с инцидентом на станции Старая Русса в Новгородской области, где сегодня, 8 августа, сошли с рельсов два вагона грузового состава, поезд №9 сообщением Москва — Псков задерживается на четыре часа 50 минут. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«На станции Дно пассажирам поезда будет предложено питание», — сообщили в ОЖД.

Инцидент на станции Старая Русса произошёл в 3:45.

«В результате схода пострадавших нет, угрозы экологии нет, нарушен габарит пути», — сообщили в пресс-службе ОЖД.

Для ликвидации последствий ЧП были подняты восстановительные поезда со станций Бологое и Псков. По данным на 9:30 8 августа, движение поездов на этом участке осуществлялось в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту схода вагонов грузового состава начата следственная проверка.

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