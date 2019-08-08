Хабаровск, , 10:24 — REGNUM

К приходу большой воды готовят водозабор и канализационные сети Хабаровска. Амур уже зашел на остров Заячий, где расположен водозабор, снабжающий водой Краснофлотский район Хабаровска. Специалисты «Водоканала» герметизируют водозаборные скважины и канализационные колодцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первую очередь герметизируются колодцы и скважины ниже уровня Амура, но по мере подъема воды герметизации подвергаются десятки сооружений.

Электрооборудование коммунальщики готовы поднять наверх в любой момент, насосы же могут работать и под водой. Самые уязвимые насосные станции обнесены дамбами на максимальный уровень подъёма воды, до девяти метров, еще шесть лет назад, после наводнения 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт вторая волна паводка. Ситуация будет ухудшаться в Амурской области и ЕАО, в Хабаровском крае.