Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM

Мужчину насмерть сбил скоростной поезд «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки. Трагедия произошла в Зеленогорске под Петербургом в среду, 7 августа. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося.

По данным транспортной полиции, около 16 часов мужчина попытался пересечь железную дорогу в зоне пешеходного перехода в тот момент, когда в сторону Хельсинки из Петербурга направлялся поезд «Аллегро». Пострадавший погиб на месте.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура ведет надзор в связи со смертельным травмированием мужчины пассажирским поездом «Аллегро», сообщили 8 августа в надзорном ведомстве.

По данным Октябрьской железной дороги, за шесть месяцев 2019 года в зоне движения поездов на ОЖД было травмировано 95 граждан, 63 из которых погибли. За аналогичный период прошлого года в границах ОЖД травмы получили 106 человек, 79 из них погибли.

«Все несчастные случаи стали результатом нарушения правил пересечения железнодорожных путей, более половины из них произошли на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — отметили в пресс-службе ОЖД.