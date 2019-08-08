Старая Русса, Новгородская область, , 10:04 — REGNUM

На станции Старая Русса в Новгородской области сошли с рельсов два вагона грузового поезда. Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, Псковский следственный отдел начал проверку по данному факту.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии не произошло.

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали видеокадры с места происшествия. Среди вагонов, которые сошли с путей — цистерна.

Следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента, также устанавливается ущерб.