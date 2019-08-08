Магнитогорск, Челябинская область, , 10:03 — REGNUM

В Магнитогорске по подозрению во взрыве машины задержан местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального челябинского управления СКР.

Он водворён в ИВС. Сейчас ему выбирают меру пресечения и решают вопрос о предъявлении обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа во дворе одного из домов взорвалась машина. Пострадал уроженец Таджикистана, который торговал в Магнитогорске продуктами питания.

СКР считает, что организатор взрыва покушался на убийство. Возможно, поводом как раз и стала торговая деятельность потерпевшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан подозреваемый во взрыве автомобиля в Магнитогорске