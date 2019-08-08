Новороссийск, Краснодарский край, 8 августа 2019, 10:01 — REGNUM
Данные большинства пострадавших в автоаварии с участием экскурсионного автобуса и внедорожника на трассе под Новороссийском, произошедшей вечером 7 августа, установлены. Местный ресурс «Кубань 24» опубликовал список 37 пострадавших, чьи данные удалось установить. В списке — 12 несовершеннолетних.
В список пострадавших вошли:
Гусева В. (41 год);
Корчагин А. (37 лет);
Алексанкина Ж. (47 лет);
Антон Г. (6 лет);
Голдобеева Е. (37 лет);
Абрамова К. (23 года);
Артем С. (12 лет);
Малышева О. (35 лет);
Труфанова С. (26 лет);
Севастьянов К. (44 года);
Карелина В. (56 лет);
Журавлев А. (20 лет);
Севостьянова Л. (43 года);
Ерденов Д. (21 год);
Сафонова С. (40 лет);
Ирина Г. (17 лет);
Андрей К. (10 лет);
Кира Б. (6 лет);
Татьяна Ч. (17 лет);
Анна А. (13 лет);
Данила С. (12 лет);
Елена М. (12 лет);
Краснодубровский Е. (27 лет);
Васева Л. (59 лет);
Сулиманова С. (43 года);
Алеханов А. (42 года);
Архипов С. (23 года);
Архипова Т. (29 лет);
Гусев Д. (42 года);
Смирнова Н. (47 лет);
Тарасов В. (66 лет);
Скоб Л. (38 лет);
Анастасия С. (12 лет);
Мартинсон М. (36 лет);
Симанова А. (26 лет);
Людмила М. (6 лет);
Анисимов М. (28 лет).
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 августа. На месте погибли пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg; водитель, двое пассажиров автомобиля, а также водитель и 40 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами. На утро 8 августа медики провели экстренные операции 13 пострадавшим.