Новороссийск, Краснодарский край, , 10:01 — REGNUM

Данные большинства пострадавших в автоаварии с участием экскурсионного автобуса и внедорожника на трассе под Новороссийском, произошедшей вечером 7 августа, установлены. Местный ресурс «Кубань 24» опубликовал список 37 пострадавших, чьи данные удалось установить. В списке — 12 несовершеннолетних.

В список пострадавших вошли:

Гусева В. (41 год);

Корчагин А. (37 лет);

Алексанкина Ж. (47 лет);

Антон Г. (6 лет);

Голдобеева Е. (37 лет);

Абрамова К. (23 года);

Артем С. (12 лет);

Малышева О. (35 лет);

Труфанова С. (26 лет);

Севастьянов К. (44 года);

Карелина В. (56 лет);

Журавлев А. (20 лет);

Севостьянова Л. (43 года);

Ерденов Д. (21 год);

Сафонова С. (40 лет);

Ирина Г. (17 лет);

Андрей К. (10 лет);

Кира Б. (6 лет);

Татьяна Ч. (17 лет);

Анна А. (13 лет);

Данила С. (12 лет);

Елена М. (12 лет);

Краснодубровский Е. (27 лет);

Васева Л. (59 лет);

Сулиманова С. (43 года);

Алеханов А. (42 года);

Архипов С. (23 года);

Архипова Т. (29 лет);

Гусев Д. (42 года);

Смирнова Н. (47 лет);

Тарасов В. (66 лет);

Скоб Л. (38 лет);

Анастасия С. (12 лет);

Мартинсон М. (36 лет);

Симанова А. (26 лет);

Людмила М. (6 лет);

Анисимов М. (28 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 августа. На месте погибли пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg; водитель, двое пассажиров автомобиля, а также водитель и 40 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами. На утро 8 августа медики провели экстренные операции 13 пострадавшим.