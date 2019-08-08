Красноярск, , 10:00 — REGNUM

В тушении возгораний в лесах Красноярского края на сегодняшний день задействованы более 1300 человек, более 100 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Также задействованы 11 воздушных судов Лесопожарного центра, Минобороны и МЧС.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров в трёх районах на площади 418 га, в том числе четыре очага в зоне контроля.

По информации минлесхоза, на утро 08:00 (местн.) 8 августа в крае зарегистрировано 136 лесных пожаров на общей площади порядка 916 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 7 августа в регионе было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади порядка 859 тыс. га.

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