Чебоксары, , 09:49 — REGNUM

В Ядринском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Ему инкриминируют совершение аварии, в которой один человек погиб. Кроме того, в Красноармейском районе завершились разбирательства в отношении бывшего участкового, которого обвиняют в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

В Ядринском районе перед судом предстанет бывший следователь отдела МВД. Речь идёт об аварии, в которой один человек погиб. По данным следствия, вечером 19 января 2019 года на улице Комсомольской в Ядрине были сбиты две женщины, которые шли по проезжей части в попутном направлении, водитель с места аварии скрылся. В результате 79-летняя потерпевшая скончалась, 67-летняя горожанка доставлена в больницу. В совершении преступления обвиняют экс-полицейского: согласно материалам дела, обвиняемый управлял личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения.

В следственном управлении отмечают, что фигурант уголовного дела вину не признал. И сообщают, что причастность к ДТП подтверждается результатами осмотра места происшествия, медицинских, автотехнической и криминалистической судебных экспертиз. Экс-полицейскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ещё одно в отношении бывшего полицейского расследовано в Красноармейском районе. По данным прокуратуры, в суде установлено, что злоумышленник незаконно доставил местного жителя к зданию отделения полиции.

«Злоумышленник действовал из личных неприязненных отношений. Пострадавший, опасаясь противоправных действий, убежал в лесопосадку. Сотрудник полиции догнал его и нанес несколько ударов деревянной палкой», — говорят в следственном управлении.

Суд признал бывшего стража порядка виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, с применением насилия»). Суд с учетом мнения государственного обвинителя и обстоятельств уголовного дела назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он лишён права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.