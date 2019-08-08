Нью-Дели, , 10:30 — REGNUM

Органы безопасности Индии арестовали более 500 человек в Кашмире, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства страны отменить особый статус этого региона. Об этом сообщает государственная радиокорпорация All India Radio со ссылкой на свои источники.

По данным источников, среди задержанных есть активисты, а также ряд видных политических деятелей.

Отмечается, что в настоящее время в ряде регионов Джамму и Кашмира продолжаются стихийные выступления против решения властей об отмене особого статуса региона.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном по поводу принадлежности Кашмира длится с 1947 года, в индийской части региона десятилетиями не прекращаются нападения боевиков, воюющих против индийского правления.