Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 34 единицы боеприпасов, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

На горловском и мариупольском направлениях украинские силовики применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Крутая Балка, Спартак, Белая Каменка, Дзержинское, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие стуки по территории ДНР было выпущено 24 единицы боеприпасов, в том числе четыре мины калибра 82 мм.

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