Соледар, ДНР, 8 августа 2019, 09:50 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 34 единицы боеприпасов, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.
На горловском и мариупольском направлениях украинские силовики применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.
В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, отметили в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие стуки по территории ДНР было выпущено 24 единицы боеприпасов, в том числе четыре мины калибра 82 мм.
Читайте также: ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК