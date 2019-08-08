Лион, Франция, , 09:46 — REGNUM

Проливные дожди, вызванные штормами, нанесли определенный ущерб департаменту Луара на востоке Франции, передает BFM TV.

Известно, что несколько дорог были полностью затоплены и покрыты грязью из-за штормов, обрушившихся на регион Овернь-Рона-Альпы. В некоторых местах вода поднялась до 1 метра.

В общей сложности пять коммун в департаменте Верхняя Луара пострадали от грозы, которая привела к подтоплению жилых помещений и некоторых общественных учреждений.

Кроме того, около 1600 жителей были лишены электричества в департаменте Рона из-за грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологическая служба Франции Météo-France предупредила о сильных грозах на большей части территории страны.

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