Якутск, , 09:48 — REGNUM

Жители Верхоянского улуса Якутии утром 8 августа не увидели солнечного света, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Природным катаклизмом» назвали сельчане отсутствие на небе солнца.

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Неприродное солнечное затмение случилось из-за задымлённости от лесных пожаров. В Верхоянском улусе зафиксировано два пожара и дым от них разошёлся по всей территории.

В посёлке Батагай Роспотребнадзор отметил превышение предельно-допустимых концентраций оксида углерода — 7,19 мг/м3 при норме 5 мг/м3.

Несколько жителей обратились за медицинской помощью.

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Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии и Сибири горят уже несколько недель, пришедший в регион дождь несколько улучшил пожароопасную обстановку, но задымлённость остаётся.