Белгород, , 09:37 — REGNUM

Гражданина одного из государств Туркестана, ранее задержанного в Белгородской области, признали виновным в пропаганде терроризма. Мужчина активно поддерживал контакты с членами международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иностранец незаконно прибыл на территорию Белгородской области, создал интернет-канал на популярном видео-хостинге, где призывал единоверцев к борьбе с «неверными», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.

Злоумышленник успел разместить на своём канале 503 материала. За основу видеороликов мужчина брал лекции одного из руководителей религиозно-экстремистской группировки. К каналу обеспечивался свободный доступ, лекции успели просмотреть более 300 раз. Текстовые записи и аудиосопровождение сюжетов велось на узбекском языке. Специалисты установили, что многие ролики содержат призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Приговором Московского окружного военного суда иностранца приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.