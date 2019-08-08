Луганск, 8 августа 2019, 09:40 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 8 августа в Народной милиции ЛНР, отмечается на сайте оборонного ведомства.
Так, в районе населённого пункта Логвиново ВСУ применили миномёты калибра 120 мм, а в районе посёлка Обозное — крупнокалиберные пулемёты. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
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В пресс-службе Народной милиции также рассказали о технике, которую ВСУ продолжают размещать в зоне проведения так называемой Операции объединённых сил (ООС):
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