Луганск, , 09:40 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 8 августа в Народной милиции ЛНР, отмечается на сайте оборонного ведомства.

Так, в районе населённого пункта Логвиново ВСУ применили миномёты калибра 120 мм, а в районе посёлка Обозное — крупнокалиберные пулемёты. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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В пресс-службе Народной милиции также рассказали о технике, которую ВСУ продолжают размещать в зоне проведения так называемой Операции объединённых сил (ООС):

«Киевские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне ООС, в частности, разместив две самоходные гаубицы «Акация» в районе посёлка Дружба, 22 самоходные гаубицы и один противотанковый управляемый ракетный комплекс в районе ж/д станции Рубежное, 7 минометов «Василёк» в Окнино, а также боевые машины пехоты в районах Новотошковское, Геевка, Орехово-Донецкий и Попасная».

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