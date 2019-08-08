Посёлок Вижай, Свердловская область, 8 августа 2019, 09:40 — REGNUM
На севере Свердловской области восьмые сутки продолжаются поиски пропавших на реке Лозьва мужчины и ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на севере Свердловской области произошла 31 июля. На реке Лозьва по неизвестной причине перевернулась лодка с пятью пассажирами. Уже 1 августа спасатели нашли тела женщины и двух её детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка женщины продолжаются.
Читайте ранее в этом сюжете: На Урале седьмые сутки ищут пропавших на реке мужчину и ребёнка