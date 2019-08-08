Посёлок Вижай, Свердловская область, , 09:40 — REGNUM

На севере Свердловской области восьмые сутки продолжаются поиски пропавших на реке Лозьва мужчины и ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня восьмой день поисковой операции. Спасатели вновь обследуют территорию в районе обнаружения перевернувшейся лодки», — сообщили в пресс-службе управления, уточнив, что 7 августа было обследовано 60 км береговой линии и 42 км реки Лозьва.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на севере Свердловской области произошла 31 июля. На реке Лозьва по неизвестной причине перевернулась лодка с пятью пассажирами. Уже 1 августа спасатели нашли тела женщины и двух её детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка женщины продолжаются.

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