Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM

Из Свердловской области отправили 55 «пожарных десантников» на тушение пожаров в Красноярском крае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Из региона отправились работники из парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Ивдельского, Сосьвинского и Тавдинского авиаотделений Уральской базы авиационной охраны лесов. Все пожарные прошли необходимую подготовку, экипированы, застрахованы и готовы выполнить поставленные задачи.

Сейчас свердловчане направлены в село Богучаны.

Напомним, площадь пожаров в Красноярском крае уже превысила 900 тыс. га. В регионе полыхают 136 лесных пожаров

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