Оренбург, , 10:06 — REGNUM

В Оренбурге полиция при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии провела обыски в пяти клубах, которые, как оказалась, занимаются незаконной игровой деятельностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, нелегальные игровые клубы функционировали по ул. Чкалова, Володарского, Пушкинской, Салмышской и проспекту Дзержинского. В момент, когда нагрянули правоохранители, в помещениях пребывало немало посетителей.

Изъято 152 комплекта игрового оборудования, более 3 млн рублей и документы. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).