Киев, , 09:28 — REGNUM

На Украине из-за дождя и ветра остались без электричества 16 населённых пунктов в двух областях. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ночь с 7 на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населённых пунктов в двух областях, а именно: Волынская — 12, Житомирская — 4», — сказано в сообщении.

Бригады облэнерго занимаются ликвидацией последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число обесточенных населённых пунктов на Украине составило 83. От непогоды пострадали четыре области.

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