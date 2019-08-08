Киев, 8 августа 2019, 09:28 — REGNUM
На Украине из-за дождя и ветра остались без электричества 16 населённых пунктов в двух областях. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Бригады облэнерго занимаются ликвидацией последствий стихии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее число обесточенных населённых пунктов на Украине составило 83. От непогоды пострадали четыре области.
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