Иерусалим, , 09:25 — REGNUM

На Западном берегу реки Иордан обнаружено тело израильского военнослужащего со следами насильственной смерти. Об этом в четверг, 8 августа, передает Associated Press со ссылкой на заявление израильских военных.

Согласно заявлению, ЧП произошло к северу от города Хеврон. Израильские военные и полицейские нашли тело недалеко от блока поселений Эцион рано утром.

В настоящее время следователи расследуют обстоятельства смерти мужчины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал заявление, в котором говорится, что силы безопасности «бросили все силы, чтобы схватить презренного террориста и привлечь его к ответственности».

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил свои соболезнования и сказал, что силы безопасности «преследуют убийц и не успокоятся, пока мы не найдем их».

»Наши молитвы сегодня утром с семьей убитого солдата, и наши сердца скорбят о жизни, которая оборвалась, — сказал Ривлин. — Мы боремся с терроризмом бескомпромиссно, чтобы обеспечить безопасность нашего народа».

Большая часть международного сообщества считает израильские поселения на Западном берегу незаконными и препятствующими созданию двух государств для урегулирования палестино-израильского конфликта. Израиль считает эти территории «спорными» и заявляет, что судьба поселений должна быть определена путем переговоров.