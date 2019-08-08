Ярославль, , 09:13 — REGNUM

В Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении 37-летнего бывшего гендиректора и учредителя ООО «Монолит», которое строило жилой комплекс «Новый город» в деревне Мостец под Ярославлем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Строительство ЖК «Новый город» Yarportal.ru

Бывший директор, житель Костромы обвиняется в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере.

«По версии следствия, злоумышленник, будучи генеральным директором и учредителем ООО «Монолит», привлекал денежные средства от граждан для строительства жилья на территории Ярославской области с нарушением требований законодательства. В частности, денежные средства привлекались по договорам инвестирования, не требующим государственной регистрации, а не по договорам долевого участия, а в ряде случаев вообще без заключения в установленном порядке договоров. Всего ООО «Монолит» привлекло таким образом для строительства двух многоквартирных домов свыше 10 млн рублей от 32 граждан», — сообщили корреспонденту ИА REGNUMв прокуратуре Ярославской области.

Ранее «Монолит» построил лишь два небольших дома в Костроме. Попытка выйти на ярославский рынок оказалась неудачной. Дома в деревне Мостец Ярославского района (фактически в черте Ярославля, около ТЦ «Глобус») так и не были построены. Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры области, внесенному в адрес начальника регионального УМВД.

Дело будет рассматривать Ярославский районный суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.