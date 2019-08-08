Сухум, , 09:03 — REGNUM

7 августа тело утонувшего в Гагре во время шторма российского туриста Дмитрия Апраксина было отправлено Москву, передает слова пресс-секретаря посольства России в Абхазии Дениса Лаврикова ТАСС.

В Абхазию приехала мать погибшего, после чего тело было отправлено в Москву.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, тело туриста из Москвы Дмитрия Апраксина, 1982 года рождения, было обнаружено в море 5 августа. В тот день вблизи побережья Абхазии был зафиксирован четырехбальный шторм, высота волн достигла более 3 м.

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