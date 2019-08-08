Посёлок городского типа Юргамыш, Курганская область, , 08:57 — REGNUM

В рабочем поселке Юргамыш Курганской области при пожаре погибли три женщины. По факту проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 8 августа 2019 года. Сигнал о пожаре на ул. Гагарина в посёлке Юргамыш поступил в дежурную часть в 01:55 по местному времени (23:55 мск), сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области. Пожар был потушен через 20 минут. На ликвидацию последствий пожара ушло два часа. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 107 кв. м

В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела трёх женщин: 1942, 1958 и 1964 годов рождения. Причиной возгорания предварительно называется нарушение правил эксплуатации электроплитки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка.