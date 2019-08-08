Хабаровск, , 08:51 — REGNUM

Рост уровня воды в реке Амур привел к подтоплению 700 дачных участков на островах вблизи Хабаровска. Об этом сообщает 8 августа пресс-центр Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Спасатели наблюдают за обстановкой на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где есть дачные и садоводческие товарищества. На островах остаются дачники.

«В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 огородов, как жилых, так и давно заброшенных», — говорится в сообщении МЧС.

Подтопления жилых домов в городе не произошло, добавили в ведомстве. По состоянию на 7 августа вода зашла на 330 дачных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, вода в Амуре к утру 8 августа поднялась до отметки 494 см, что на 44 см выше отметки неблагоприятного явления. Опасным для города считается подъем воды до 600 см.

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