Хабаровск, , 08:54 — REGNUM

У входа на Центральный рынок Хабаровска обнаружены торговцы ядовитыми грибами. Смертельно опасные свинушки обнаружила приехавшая в город по делам миколог из Владивостока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Народное название свинушки «ведьмин гриб». До 1944 года свинушки считались условно съедобным грибом, но потом были зарегистрированы смерти от употребления их в пищу. С 1993 года в России эти грибы внесены в перечень ядовитых 4-го класса опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 20 человек отравились шаурмой в кафе. В ходе проверки в кафе обнаружены множественные нарушения.