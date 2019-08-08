Магнитогорск, Челябинская область, , 08:42 — REGNUM

Предполагаемый организатор взрыва автомашины в Магнитогорске задержан. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Подробности пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел 7 августа. Травмы ног получил уроженец Таджикистана. Его госпитализировали.

СКР возбудил дело по факту покушения на убийство. По данным следствия, преступление было связано с торговлей пострадавшего продуктами питания.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв автомобиля в Магнитогорске связали с торговой деятельностью