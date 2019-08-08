Новосибирск, , 08:38 — REGNUM

Вылет рейса из Новосибирска в Сеул авиакомпании S7 накануне, 7 августа, был задержан на два часа из-за сообщения о нахождении «террориста» на борту.

Как сообщили «Вести — Новосибирск», во время руления самолёта на взлётно-посадочной полосе, одна из пассажирок сообщила экипажу о странном телефонном разговоре свой соседки. Ей показалась, что женщина перед вылетом попрощалась со своим собеседником навсегда. Взлёт был остановлен, самолёт отбуксировали для проверки экстренными службами. На борту самолёта подозрительных вещей обнаружено не было и самолёт вылетел в пункт назначения с задержкой в два часа.

Напомним, рейс авиакомпании S7 должен был отправиться из Новосибирска в Сеул в 2:00 (время местное). На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа.