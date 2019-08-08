Владивосток, , 08:38 — REGNUM

Здание штаба флота во Владивостоке окутано дымом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Очевидцы утверждают, что визуально видно выгоревшее окно, клубы дыма поднимаются с крыши здания, тем не менее в пресс-службе флота ответили, что происходит плановое сжигание документов с истёкшим сроком хранения. Прибывшие пожарные машины не были допущены на территорию штаба флота.

Ранее пресс-служба ТОФ пожар на дизельной подводной лодке в бухте Улисс называла учением, а пожар на стоящем в ремонте большом противолодочной корабле объяснила сварочными работами.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения очередного этапа «Гонки героев» во Владивостоке на полигоне бригады морской пехоты «Горностай» в результате несчастного случая погиб сержант морской пехоты.