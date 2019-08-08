Екатеринбург, , 08:26 — REGNUM

В Свердловской области и Екатеринбурге к концу недели ожидается потепление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уралгидрометеоцентра.

Так в пятницу 9 августа на севере региона воздух прогреется до 15 градусов, а на юге — до 20 градусов. А 10 августа температура воздуха составит от 14 до 25 градусов. При этом все дни сохранится облачная погода с возможными кратковременными осадками.

Напомним, что на начало августа в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер и ливни прошли в регионе с 1 по 3 августа. Однако и в последующие дни в Екатеринбурге наблюдалась переменчивая погода. В течение суток солнечные часы чередовались с облачной погодой и кратковременными осадками.

Отметим, что сегодня, 8 августа в Екатеринбурге пасмурно, прохладно и ветрено.