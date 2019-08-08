Ачинск, Красноярский край, , 08:15 — REGNUM

По поручению главы Ачинска Илая Ахметова город поможет жителям деревни Каменка Ачинского района в расчистке завалов после ЧП на складе боеприпасов в воинской части. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в администрации Ачинска.

Уточняется, что Ахметов распорядился отправить в Каменку 50 человек. Они будут помогать местным жителям разбирать и расчищать от завалов жилые дома. Бригада уже сформирована и готовится к отправке, подчеркнули в администрации.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края произошло ЧП на складе боеприпасов воинской части, расквартированной в 5 км от Каменка. В результате пожара и взрывов погиб один человек, 13 — обратились за медицинской помощью. СКР сообщает о восьми пострадавших.

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Наибольшее повреждение строений зафиксировано в Каменке. По данным мэрии Ачинска, в деревне выбиты окна, повреждены крыши и двери. При этом пострадали и многоквартирные дома, и частная застройка.

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