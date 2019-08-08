Тайбэй, , 08:26 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у северо-восточного побережья Тайваня в четверг, 8 августа. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на данные метеостанции острова.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км вблизи северо-восточного округа Илань. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Очевидец рассказал Reuters, что небольшие подземные толчки сотрясли здания в столице страны, Тайбэе.

Тайвань, самоуправляемый остров, который Китай считает своим, находится недалеко от места соединения двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.