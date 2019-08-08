Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM

Власти Камчатки решают, кому следует убирать обнаруженную в Елизовском районе свалку бочек с токсичными отходами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Свалка бочек с неизвестным веществом была обнаружена в лесу Елизовского района. Часть вещества рассыпалась на землю. При лабораторном исследовании выяснилось, что содержимое бочек остро токсичное, горючее, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду. Судя по состоянию бочек, они валяются в лесу еще с советских времен.

Пока неизвестно, кто должен убирать свалку ядовитых веществ. Для того чтобы определить, какая служба должна заняться утилизацией, необходимы более глубокие исследования — необходимо понять, как обращаться с веществом. Пока бочки остаются в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки не могут решить проблему утилизации рыбных отходов. Десятки тонн отходов рыбопереработки с заводов вываливают у населенных пунктов, люди задыхаются от смрада годами, свалки привлекают голодных медведей, там плодятся грызуны.