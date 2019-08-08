Североуральск, Свердловская область, 8 августа 2019, 08:23 — REGNUM
В Свердловской области «Североуральский завод железобетонных конструкций» оштрафован за нарушение статьи 19.29 КоАП РФ на 20 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что в ходе прокурорской проверки установлено, что руководство завода ЖБК приняло на работу бывшего участкового ОМВД России по Североуральску, но не представило необходимые данные об этом в адрес бывшего работодателя, что предусмотрено действующим законодательством.