Североуральск, Свердловская область, , 08:23 — REGNUM

В Свердловской области «Североуральский завод железобетонных конструкций» оштрафован за нарушение статьи 19.29 КоАП РФ на 20 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурор города в отношении организации возбудил производство по делу об административном правонарушении, за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что в ходе прокурорской проверки установлено, что руководство завода ЖБК приняло на работу бывшего участкового ОМВД России по Североуральску, но не представило необходимые данные об этом в адрес бывшего работодателя, что предусмотрено действующим законодательством.