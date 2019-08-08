Анкара, , 08:00 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» на юго-востоке страны трех членов Рабочей партии Курдистана, об этом 8 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве термина, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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