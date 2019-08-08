Благовещенск, , 08:00 — REGNUM

Вирус африканской чумы свиней в Амурской области выявлен впервые, всех свиней уничтожат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Китае продолжает резко дорожать свинина из-за африканской чумы свиней

Режим ЧС введен в сёлах Усть-Ивановка и Ровное Благовещенского района Приамурья, где в крестьянско-фермерских хозяйствах выявлена африканская чума свиней. Местные жители связывают появление чумы с подтоплением, недавно захлестнувшим район.

Специалисты говорят, что ранее этот вирус на территории Приамурья никогда не фиксировался. Свиньи умирают через 3−4 дня после заражения, все они подлежат кремации.

На въезде в село установлен дезинфекционный барьер, выставлен мобильный пост ДПС, в село пропускают только тех, кто там прописан. В радиусе 5 км от места выявления вируса, у всех жителей будет изъято поголовье свиней, по предварительным данным подлежит уничтожить порядка 700 свиней.

Ветеринары проводят эпизоотическое расследование с целью выявление причины заражения. Рабочей версией считается, что вирус был занесён из Китая перелётными птицами. Хозяевам свиней будет выплачена компенсация.

Читайте также: В Приамурье диагностируют африканскую чуму свиней

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенском районе обследованию подверглись свиньи, имеющие клинические признаки африканской чумы свиней, биологические образцы поступили на исследование для установления типа вируса.