Абуджа, , 07:56 — REGNUM

В результате столкновений между военными и полицией в Нигерии погибли трое сотрудников правопорядка, об этом 8 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в штате Тараба: полицейские передвигались на машине вместе с подозреваемым в похищении, когда военные открыли по ним огонь.

После убийства сотрудников правопорядка военные отпустили на свободу задержанного, который сейчас разыскивается. В настоящее время ведется расследование.

Представитель вооруженных сил страны Сагир Муса подтвердил данный факт, подчеркнув, что военные убили троих сотрудников правопорядка по ошибке.

«Этот инцидент действительно весьма неудачный и его можно было бы избежать» , — подчеркнул представитель армии, добавив, что полицейские не остановились на КПП, что и привело к подобному результату.

Напомним, ситуация в Нигерии остается тяжелой в связи с активной деятельностью боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что и вызывает повышенную напряженность на КПП страны.

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