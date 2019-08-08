Хабаровск, 8 августа 2019, 07:40 — REGNUM
Суд оставил под арестом троих фигурантов уголовного дела о пожаре в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Под арестом, несмотря на ходатайства адвокатов, оставлены владелец «Холдоми» Виталий Бурлаков, директор лагеря Максим Кузнецов, сотрудник регионального МЧС Эдуард Новгородцев.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в детском палаточном лагере «Холдоми» случился пожар. Погибли четверо детей, 12 человек получили ожоги и отравления угарным газом. Следствие ведёт центральный аппарат СК РФ.