Нейпьидо, , 07:44 — REGNUM

Австралийский журналист Росс Данкли, который был пионером издательского дела в Юго-Восточной Азии, был арестован и приговорен к 13 годам тюрьмы в Мьянме за хранение наркотиков. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Associated Press.

Росс Данкли был взят под стражу после обыска, проведенного полицией в его доме в Янгоне в июне прошлого года. Его британский деловой партнер Джон Маккензи также арестован и получил тот же приговор.

Отмечается, что сотрудники полиции нашли таблетки метамфетамина, а также небольшие количества марихуаны, героина и опиума в доме Данкли.

Данкли занимался англоязычными публикациями в прессе бывших социалистических государств, а также участвовал в стартап-проектах во Вьетнаме и Мьянме.