Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM

Тело погибшей в горах Алтая жительницы Екатеринбурга доставят на Урал её родственники. Это сделают её муж и родители, сообщает городской информационный портал «Е1».

Как сообщили изданию в региональном МЧС, также на Алтае пострадал 37-летний турист, который получил травмы во время камнепада и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в горах Алтая произошла 6 августа. Группа туристов из восьми человек спускалась с горы в тот момент, когда начался камнепад. Пострадали 37-летний мужчина и 26-летняя женщина из Екатеринбурга. Их на вертолёте отправили в больницу, но, к сожалению, женщина скончалась от полученных травм по дороге.

По данному факту организована доследственная проверка.

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