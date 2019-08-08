Якутск, , 07:15 — REGNUM

В новом здании инклюзивной школы в Якутске пошли трещины в стенах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе проверок готовности учебных заведений к 1 сентября, в школе №35 выявился брак и нарушения — некачественная гидроизоляция кровли. В инклюзивной школе обучается 275 детей.

Протечки и трещины появились в коридорах, спортзале и в классах. Подрядчик обещал устранить нарушения до 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, школу для детей с ограниченными возможностями должны были сдать в эксплуатацию в 2015 году. Но из-за земельных споров строительство затянулось и торжественное открытие состоялось лишь в декабре 2018 года.

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