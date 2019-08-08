Владивосток, , 07:11 — REGNUM

Из-за проливных дождей, которые принёс тропический шторм Francisco, в Приморье произошло отключение света в нескольких районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании.

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Локальные отключения электроэнергии произошли в Яковлевском, Партизанском, Шкотовском и Лазовском районах.

Крупная авария произошла на высоковольтной линии 110 кВ в Шкотовском районе, в результате чего без электроэнергии на 40 минут остался город Фокино. Аварийные бригады во всех случаях быстро устраняли нарушения в работе электросетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, шторм Francisco принёс в Приморье обильные осадки. Так, во Владивостоке выпало 77 мм осадков, в Партизанске — 91 мм. Сильный дождь прошёл в Уссурийске, который, тем не менее, не вызвал коллапс городской инфраструктуры.