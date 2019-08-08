Хабаровск, , 07:14 — REGNUM

По данным гидрологов, уровень Амура у Хабаровска 8 августа достиг 494 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сегодняшний день самый высокий уровень Амура в Хабаровском крае у посёлка Хор, где река Хор поднялась на 633 см. Но по сравнению с 7 августа уровень воды упал на 19 см.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт вторая волна паводка. Гидрологи прогнозируют ухудшение ситуации в регионах, расположенных вдоль Амура — Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.