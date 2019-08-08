Петропавловск-Камчатский, , 06:21 — REGNUM

Нападению голодного медвежонка подвергся житель Камчатки. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел на обочине дороги двух медвежат, вышел к ним и протянул руки. Один из зверей цапнул его за руку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина остался жив и здоров, о происшествии узнали из видеоролика, который кто-то из спутников снял на телефон и выложил в интернет. На видео видно, как мужчина сначала с большим усилием освобождает руку из пасти медвежонка, потом сильно ругается на медвежьих «детей», обещая их застрелить. Специалисты говорят, что в происшествии виноват сам мужчина. Единственно правильно поведение при встрече с диким зверем — вообще никак с ним не взаимодействовать, а попытаться как можно скорее скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане, в центре города, полицейские застрелили медведя и оставили на мусорной свалке.